滑走路を逸脱した航空自衛隊新潟救難隊所属のU125A救難捜索機＝9月19日、新潟空港新潟空港で9月、航空自衛隊のU125A救難捜索機が滑走路を逸脱した事故で、空自は14日、車輪を出さないまま胴体着陸したことが原因とする分析結果を公表した。乗員への聞き取りや機体状況などから判明。空自の事故調査委員会が詳しい経緯を調べている。空自は、事故機を含め、保有する同型機計25機の緊急点検を実施。機体に異常はなかったとして、