日本プロ野球選手会が１７日、都内で日本野球機構（ＮＰＢ）と事務折衝を行い、来季から新たに「慶弔特例措置（仮称）」を導入することで合意した。これで来月のＮＰＢ実行委員会で、正式に承認される見込みとなった。同制度では、子どもの誕生や冠婚葬祭などで出場選手登録を外れた際に、１０日を待たずに再登録が可能となる。森忠仁事務局長は「コロナ特例と同じで、選手が休みたいというところで休めて、いつでも戻ることが