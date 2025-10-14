膵臓がんの治療のため休養すると発表した、お笑いコンビ・セバスチャンの原田公志さんが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、たくさんの応援メッセージが届いたことに感謝しました。【写真を見る】膵臓がんで休養 【 セバスチャン・原田公志 】応援メッセージに感謝「全部パワーに変えて治療します」原田さんは満面の笑みを浮かべる顔写真を掲載し、「皆さんからのリプやメッセージありがとうございます！気力がいるので