日本サッカー協会(JFA)は14日、豊田スタジアム(愛知)で11月14日(金)に開催されるキリンチャレンジカップ2025について、TBS系列による全国生中継が決定したことを発表した。日本代表の対戦相手は現時点で未定。キックオフは19時20分の予定となっている。