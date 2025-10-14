１４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は大幅続伸。国内の政局不安や米中貿易摩擦の再燃懸念から投資家心理が冷え込むなか、安全資産とされる債券が選好された。 前週末に公明党が自民党との連立政権から離脱する方針を示したことで、首相指名の行方や新政権の枠組みが見通しにくくなっている。自民党の高市早苗総裁が掲げる経済政策方針の前提が揺らぎかねないほか、政治情勢の混迷を受けて日銀が利上げに動きにくくな