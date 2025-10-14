◇秋季高校野球東北大会準決勝花巻東4―1東北（2025年10月14日きたぎんボールパーク）花巻東（岩手1位）が、東北（宮城2位）を破って決勝進出を決めた。0―0で迎えた4回、花巻東が1死二、三塁とチャンスをつくると、7番・斎藤蒼悟の右前打で先制した。さらに2死満塁とチャンスを広げ、1番・菊池楽人の左前2点タイムリー、2番・田中拓兵の内野安打で一挙4点を挙げた。先発の菅原駿は7回途中まで東北打線を相手に2安