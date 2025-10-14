プロ野球・ロッテは14日、佐藤都志也選手が10日に都内の病院にて『左足有痛性三角骨除去術』を行ったことを発表しました。佐藤選手は同球団の捕手として活躍。昨季はオールスターゲームの第2戦でMVPを獲得し、自身初のベストナインも受賞。侍ジャパンにも選出されるなど大躍進をとげていました。しかし今季はケガの影響もあり、なかなか状態をあげられず、68試合の出場にとどまり、打率.207、4本塁打、18打点という成績でした。な