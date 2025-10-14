自民党の小野寺税調会長はきょう、立憲民主党の重徳税調会長と就任後、初めて会談し、ガソリンの暫定税率の廃止などについてこれまでの経緯を踏まえ、前に進めていくことを確認しました。自民党の小野寺税調会長と立憲民主党の重徳税調会長はきょう午後、国会内でガソリンの暫定税率の廃止などをめぐり、およそ50分間会談しました。会談で重徳氏は直ちに協議を再開したうえで、財源について合意するよう小野寺氏に強く求めました。