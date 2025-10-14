大分県別府市の宿泊施設にある女性用露天風呂で、入浴中の40代女性をスマホで動画撮影したとして、54歳の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、大分市岩田町に住む会社員の男（54）です。 警察によりますと、男は10月13日午前7時13分頃からおよそ2分間、別府市鶴見の宿泊施設の女性露天風呂で、入浴していた40代の女性看護師を盗撮した疑いが持たれています。 男は、女性用露天風呂と宿泊施設の敷地を隔
