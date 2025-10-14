【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が8日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びた美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】みちょぱ、美脚際立つショーパン姿◆みちょぱ、ショートパンツとルーズソックスで際立つ美脚フットウェアブランドのポップアップショップに行ってきたことを報告したみちょぱ。同ブランドの新作が「上質なシープスキンの質感も優しくて履くたびに足に馴染んでくみたい」