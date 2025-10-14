俳優のブラッド・ピット（61歳）と、ジュエリーデザイナーのイネス・デ・ラモン（32歳）が、交際3年を経て同棲を始めたようだ。米ピープル誌によると、2人は「完全に一緒に暮らしており」、関係は順調そのものだという。ブラッドとイネスは2022年に交際が報じられ、昨年のベネチア国際映画祭でレッドカーペットデビューを果たしている。関係者は同誌に「ブラッドは移動の計画にイネスを積極的に含めていて、家では一緒にくつろいで