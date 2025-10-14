俳優ブラッド・ピット（６１）とジュエリーデザイナーのイネス・デ・ラモン（３２）が、交際３年を経て同棲を始めたようだ。米ピープル誌によると、２人は「完全に一緒に暮らしており」、関係は順調そのものだという。 【写真】ラブラブモードのブラッド・ピットとイネス・デ・ラモン ブラッドとイネスは２０２２年に交際が報じられ、昨年のベネチア国際映画祭でレッドカーペットデビュӦ