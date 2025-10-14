戸田ボートの5日間開催「日本財団会長賞」は14日、前検日作業が行われた。地元の伊藤雄二（49＝埼玉）が、前節で実森美祐を優出4着に導いた26号機をゲットした。「8月のお盆開催の時とペラの形が似ていた」とスムーズな調整ができそうな雰囲気。特訓を終えての第一印象を聞かれると「乗り心地はまずまずだったと思う」とホッとした表情をのぞかせた。走り慣れた水面だけにエンジンのアドバンテージを得られたのは大きい。「