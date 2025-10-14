これからの季節は、秋の味覚が主役のスイーツが楽しみですよね。東京・下北沢の「みんな商店」では10月10日（金）から、かぼちゃを使ったハロウィン限定スイーツ＆『季節を味わうお芋スイーツ特集』が同時にスタートしましたよ。お楽しみ満載の下北沢「みんな商店」って知ってる？2025年4月、東京・下北沢にオープンした「みんな商店」は、サステナブルな商品や食体験を通じて地域コミュニティをつなぐ新しい形のお店です。“おい