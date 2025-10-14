バンダイ カード事業部は、現在開発中である試合速報連動型応援カードゲーム「プロ野球 ファンスターズリーグ」について、クローズドβテストの募集を開始した。応募は10月9日から10月15日12:59まで受け付けている。「ファンスターズリーグ」は、“リアルとアプリ、両方で楽しむ”、かつてないプロ野球応援カードゲーム。 ブースターパックに封入されたトレーディングカードを集め、カード裏面の二次元コードをアプリで読み込むこ