スマッシング・パンプキンズといえば１９９０年代、攻撃的なギター、妖艶（ようえん）かつ物憂げなビリー・コーガンの歌声で熱烈な支持を集めた、オルタナティブロックを代表する米バンドだ。２０００年に一度解散したが、その後再結成。デビュー時のメンバーだったギターのジェームス・イハ、ドラムスのジミー・チェンバレンも復帰し、絶頂期に近い顔ぶれで１２年ぶりの来日公演に臨んだ。黒い法服のようないでたちでステージ