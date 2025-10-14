「光るイソギンチャク」としてダイバーに人気の「オオカワリギンチャク」の国内唯一の群生地（和歌山県みなべ町沖）が消滅の危機に直面している。地元ＮＰＯ法人の調査では、以前は４００匹以上が集団で生息していたが、今年確認されたのはわずか３匹。原因は不明だが、専門家らは地球温暖化に伴う海水温上昇の影響を指摘している。（和歌山支局津田啓生）国内唯一イソギンチャクは、海中の岩などの上に定着する無脊椎動物。