インタビューに答えるフランスのフィリップ・セトン駐日大使今月の離任が決まったフランスのフィリップ・セトン駐日大使は、約5年に及んだ在任中の日仏防衛協力の拡大を評価する一方、防衛装備に関する連携の発展は期待通りに進まず今後の課題として残るとの考えを示した。14日までに共同通信のインタビューに答えた。マクロン大統領は2023年以来となる来日を望んでいると述べ「フランスが先進7カ国（G7）議長国の来年が機会と