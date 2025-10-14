14日昼前、五城目町の歩道でクマ1頭が目撃されました。近くには五城目小学校があり、警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、14日午前11時半ごろ、五城目町上樋口字堂社を車で走っていた30代の女性が、歩道上にいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。近くの民家までは約50メートル、約150メートルの場所には五城目小学校があり、警察が注意を呼びかけています。