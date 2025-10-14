ベネリックはサンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」(全6種/1回400円)と、「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」(全6種/1回400円)を9月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売中だ。「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」(全6種/1回400円)「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」(