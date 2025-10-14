世界に6つしかない、特別なスターバックス。「スターバックス リザーブ（R）ロースタリー」は、シアトル、上海、ミラノ、ニューヨーク、東京、シカゴの順でオープンした。今回は、世界で2番目、2017年にオープンした中国・上海を訪れた。上海中心部にあるロースタリー。その外観から、とても存在感がある。上海のロースタリー、そのメインは、中国語の「樽」である。店舗の１階から２階まで貫く、正確には、銅製のコーヒー焙煎キャ