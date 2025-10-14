代表ウィーク期間中にコンディション不良となる選手たちは少なくない。日本代表ではMF遠藤航、FW前田大然といった選手らの負傷が相次いで発表された。彼らの多くは所属クラブでも主力選手として活躍しており、その負傷は選手個人としてのキャリアだけでなく、クラブの戦略上も大きな痛手となる。そうした中、近年のサッカー界では所属クラブが代表選出に対し、露骨な不快感を示したり、出場時間制限の要請を行うことも珍しくない。