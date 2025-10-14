俳優の土屋太鳳さんは10月12日、自身のInstagramを更新。子どもと大阪・関西万博を訪れたことを報告し、写真を公開しました。【写真】子どもと万博を楽しむ土屋太鳳「楽しそうで幸せそうでとても嬉しい」土屋さんは「今日載せる写真は大阪・関西万博での写真」「私が行ったときは35℃を超えるような日で小さな家族も一緒だったのですが、予想していたよりも休むところや遊ぶところがあったし、大屋根リングの下では風も感じるこ