1952年に大阪市北区堂島で創業したムジカティーは、紅茶の販売、卸、喫茶運営などを行っている。52年の創業当時は音楽喫茶だった。1969年、2代目となる堀江敏樹さん(愛称･Tさん)が紅茶専門店としてリニューアルオープンした。2013年に居住地である兵庫県芦屋市に移転オープン、現在に至る。3代目の堀江勇真代表取締役は、2代目であるTさんの意思を継ぎ、紅茶のおいしさを広めるため尽力している。芦屋市内には直売所のほか、2019年