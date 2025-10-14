テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１３日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之が出演した。くりぃむしちゅー・上田晋也、古坂大魔王がゲスト出演。上田は、若手時代に出演したフジテレビ系「ボキャブラ天国」の一幕を回想した。上田は、当時のスタジオはネタの順位によって、出演芸人がひな壇と、たまり場に分けられていたと説明。その際の古坂と元アニマル梯団・おさるが激しすぎ