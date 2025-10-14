セブン‐イレブンは、人気のサンドイッチ4種を組み合わせた新商品「よくばりミックス」を、10月22日(水)から順次発売する。価格は税込496.8円(税抜460円)。販売エリアは福島県･関西･沖縄県を除く全国。「よくばりミックス」は、照り焼きチキン&たまご･ベーコンレタス&トマト･チキンカツといった定番人気の具材を一度に楽しめるサンドイッチ。ボリューム感のある食べ応えで忙しい日の食事や自分へのご褒美にもぴったりな仕