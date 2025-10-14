富士通クライアントコンピューティングは10月14日、同社製PC「FMV」シリーズ新製品として、14.0型ディスプレイを搭載しながら約634gの軽さを実現したノートPC「UX-K3」（型番：FMVUXSK3BA）を発表した。11月中旬から量販店店頭などで購入できる。量販店のオンライン販売価格は280,280円前後。「FMV」の14型ノートPC「FMV Note U」シリーズ14インチで約634g、世界最軽量ノートPC「UX-K3」「FMV Note U」は14.0型液晶を搭載したモバ