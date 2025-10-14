ロッテは14日、佐藤都志也（27）が10日に都内の病院にて、『左足有痛性三角骨除去術』を行ったことを発表した。本日退院したという。佐藤は今季68試合に出場し打率.207、4本塁打、18打点、OPS.593の成績を残していた。