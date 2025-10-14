【モデルプレス＝2025/10/14】FANTASTICSの八木勇征が10月13日、自身のInstagramを更新。鍛えられた腹筋を公開し、反響が集まっている。【写真】八木勇征、圧巻の肉体美◆八木勇征、鍛え上げられた腹筋を披露八木は「routine」とつづり、ジムで上半身裸の自撮りを公開。黒いキャップに黒いパンツ姿で、綺麗に割れた腹筋や、鍛え上げられた上半身を披露している。◆八木勇征の腹筋に反響この投稿に、ファンからは「筋肉も血管もすご