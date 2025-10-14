大分県中津市のスポーツ用品店でバッグを盗んだとして、28歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、中津市是則の派遣社員の男（28）です。 警察によりますと、男は12日午後4時ごろ、中津市内のスポーツ用品店でダッフルバッグ1個（販売価格4950円）を盗んだ疑いがもたれています。 13日午後、店の関係者が「12日に万引きの被害に遭い、その時の犯人が来ている」と通報。駆けつけた警察官が現場にいた