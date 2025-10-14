ＴＢＳの日比麻音子（まおこ）アナウンサーがＭＣを務めたキングオブコント２０２５（１１日放送）での衣装を公開した。日比アナは１４日までに、インスタグラムに「キングオブコント２０２５１８代目キングが決まりました初めての決勝、帰ってきた決勝、リベンジの決勝…１０組１０色それぞれのヒストリーを背負ったファイナリストの皆さん。およそ５分間に込められた熱いコント愛は今年も記憶に残る笑いばかり！コント