お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が13日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。子供が誕生した当時を振り返った。この日は、昨年のキングオブコント王者のラブレターズ・溜口佑太朗が出演。ブレーク前に子供が誕生し、保育園に入園させようと就労証明書を提出したが、当時はほとんど仕事がなかったため落選したと明かした。その話から、「大悟さんも家族がいらしゃって、苦労かけたって思うことあ