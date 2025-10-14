お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。コンビ結成年に大手芸能事務所から移籍していたことを明かした。この日はツッコミ芸人特集として、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、「アンタッチャブル」柴田英嗣とそろって登場。井戸田はかつて名古屋の吉本興業に所属していたことがあり、大阪の吉本に所属していた小杉とは同期にあたる