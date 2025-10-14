◇秋季高校野球東北大会準決勝東北1―4花巻東（2025年10月14日きたぎんボールパーク）東北（宮城2位）は花巻東（岩手1位）に敗れ、決勝進出はかなわなかった。0―0の4回1死二、三塁で花巻東打線に先制タイムリーを許すと、2死満塁から連打を浴びてこの回一挙4点を失った。東北はすぐに3番・進藤翔愛の三塁打から1点を返したが、その後は打線が得点することができなかった。東北の来春センバツ出場枠は現状「3」。