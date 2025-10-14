川崎重工業神戸工場で開かれた新造潜水艦「そうげい」の進水式＝14日正午ごろ、神戸市中央区海上自衛隊に2027年3月の就役を予定する新造潜水艦の命名・進水式が14日、川崎重工業神戸工場（神戸市）で開かれた。艦名は青いクジラを意味する造語、蒼鯨を基にした「そうげい」に決まった。海自によると、そうげいは22年に就役した「たいげい」型潜水艦の6番艦となる。全長84メートル、全幅9.1メートルで、基準排水量は約3千トン。