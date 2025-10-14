大阪府藤井寺市が、かつて藤井寺球場（解体）を本拠地としたプロ野球・近鉄バファローズの記憶を市のＰＲに積極活用している。市施設に今春、ユニホームなど関連資料の展示コーナーを新設し、今月１９日にはファンと元選手が一緒に過去の名勝負を振り返るイベントも開く。今なおチームを愛するファンは、藤井寺の「聖地化」を期待している。（山内浩平）◆近鉄バファローズ＝１９４９年に近鉄パールスとして誕生し、パ・リーグ