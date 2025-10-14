私はカエデ（30）。リン（小1）と2歳の娘を育てています。私は正社員の時短で働いていて、夫は激務なので家事や子育ては私の役割。忙しい合間をぬってリンが給食の時間に使うナフキンにアイロンをかけているのですが……。最近リンは隣の席のハナカちゃんがナフキンを忘れるので、毎日貸しています。リンは何かあったときのために予備を持ちたいタイプ。ナフキンにアイロンをかけられない日を想定して、多めにアイロンをかけている