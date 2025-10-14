福岡管区気象台は14日午後2時37分、北九州地方に大雨注意報、洪水注意報を発表した。 雷注意報、強風注意報、波浪注意報は継続。北九州地方では、低い土地の浸水や河川の増水に注意。福岡、北九州地方では、強風や高波に注意。福岡県では、落雷に注意。同4時42分に解除した。