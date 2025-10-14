■台風23号(ナクリー) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年10月14日12時45分発表 14日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    日本の東中心位置    北緯34度55分 (34.9度)東経152度40分 (152.7度)進行方向、速さ    東 50 km/h (26 kt)中心気圧    980 hPa中心付近の最大風