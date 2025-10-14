勝みなみが自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのアジアシリーズ第1戦「ビュイックLPGA上海」で5ホールに及ぶプレーオフの末、2位に敗れた結果を振り返った。【写真】同伴者のスカートの中が見えそうなときどうする? 紳士力が上がる対処術「んー。先週といい今週といい。悔しい かなり」と正直に心情を明かした勝。ハワイで開催された「ロッテ選手権」では首位と2打差の単独3位、そして上海ではプレーオフに敗れての2位だ