米女子ツアー通算72勝を誇るアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）が設立したANNIKA Foundation主催の女子ジュニアゴルフトーナメント「アニカ・インビテーショナル・アジア PRESENTED BY サーティワン アイスクリーム」が、15日から17日までの3日間にわたり、静岡県裾野市のファイブハンドレッドクラブで開催される。開幕前日の14日はソレンスタムも会場を訪れ、記者会見、そしてジュニア選手を対象にした「アニカ・ゴルフクリニ