グラファイトデザイン [東証Ｓ] が10月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比89.3％減の3100万円に大きく落ち込み、通期計画の2億4200万円に対する進捗率は12.8％にとどまり、5年平均の46.8％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常利益は前年同期比21.3％減の2億1100万円に減る計算になる。