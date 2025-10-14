パドレスのマイク・シルト監督が日本時間14日、退任することを発表しました。パドレスは日本人選手のダルビッシュ有投手や松井裕樹投手も所属し、今季は同地区のドジャースと首位争いを繰り広げ一時期はトップに躍り出ていましたが最終的にナ・リーグ西地区2位で終え、ワイルドカードでポストシーズン進出を決めました。しかし、カブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に敗れシーズンを終えていました。シルト監督は昨年10月、2027