千葉ロッテマリーンズは14日、佐藤都志也捕手（27）が今月10日に東京都内の病院で左足有痛性三角骨除去術を受けたと発表した。この日、退院したという。佐藤は春季キャンプの打撃練習中に自打球を当て右足第1指末節骨を骨折。開幕に間に合わせたものの、調子が上がらず、6月には左足甲に死球を受けて出場選手登録を抹消されるなど今季は68試合に出場にとどまり、打率・207と不本意な成績に終わっていた。