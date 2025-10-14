関東で相次いだ一連の闇バイト強盗のうち、去年10月、千葉県市川市の住宅で女性が連れ去られた強盗傷害事件などで実行役として起訴された男に対し、千葉地裁は懲役16年の判決を言い渡しました。高梨謙吾被告は去年10月、仲間とともに市川市の住宅に押し入り、住人の女性を連れ去るなどした強盗傷害事件や、この前日に白井市で起きた強盗傷害事件など複数の事件に関与した実行役として起訴されています。14日の判決で、千葉地裁は「