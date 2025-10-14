「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャースが逃げ切って先勝した。この試合では五回のドジャースの攻撃で「中ゴロ併殺打」の珍プレーが起こった。１死満塁でマンシーの中堅フェンスを来ようかという打球を、中堅手がフェンスに当ててから捕球したが、満塁の走者は中飛と誤って判断。三塁走者のテオスカーはスタートが大きく遅れ本塁封殺