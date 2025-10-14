富士精工 [名証Ｍ] が10月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比3.8倍の1.7億円に急拡大し、従来予想の1.1億円を上回って着地。 しかしながら併せて、通期の同利益を従来予想の1.5億円→1億円(前期は1億円)に33.3％下方修正し、一転して7.4％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の0.4億円の赤字→1.8億円の黒字(前期は37.6億円の赤字)に上方修正し、一