マックスバリュ東海 [東証Ｓ] が10月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比4.8％減の59.7億円に減り、通期計画の142億円に対する進捗率は42.0％にとどまり、5年平均の46.1％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.3％増の82.2億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績で