不倫・浮気の可能性がある相 浮気や不倫の可能性がある相といっても、必ずしもそうなるとは限らず、あくまでも傾向です。冷静さを忘れずに、自分の芯をしっかり持っていれば特に問題はありません。 【図１Ａ】感情線が激しく乱れている人は、気が多くて理性のコントロールが苦手なタイプです。【図１Ｂ】金星帯が切れ切れで乱れている人は、快楽主義な面もあり浮気傾向が強いタイプです。【図１Ｃ】結婚線の本数が多い人は