香川県議会 9月定例香川県議会は最終日の14日、補正予算案などを可決・同意して閉会しました。 本会議で議案の採決が行われ、香川県が提案した18の議案をいずれも原案通り可決・同意しました。 一般会計の補正予算案は財政調整基金への積み立てなど78億5000万円余りです。 2025年12月に県立アリーナ周辺で予定していたプロジェクションマッピングを見直し、クリスマスマーケットの開催費用に振り替